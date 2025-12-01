 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 093,78
-0,36%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

HSBC s'allie à Mistral AI pour accélérer l'usage de l'IA dans la banque
information fournie par Zonebourse 01/12/2025 à 09:55

HSBC annonce une alliance stratégique pluriannuelle avec Mistral AI afin d'accélérer l'usage de l'intelligence artificielle générative dans l'ensemble de la banque, pour optimiser les processus, gagner du temps et améliorer le service rendu à des millions de clients.

L'accord donne accès aux modèles commerciaux actuels et futurs de Mistral, et prévoit une collaboration entre les équipes IA, scientifiques et techniques des deux partenaires pour développer des solutions internes.

La banque entend combiner ses capacités technologiques avec l'expertise de Mistral dans les modèles fondamentaux afin de renforcer ses initiatives via des modèles auto-hébergés opérant sur ses propres systèmes. HSBC voit dans ce partenariat l'occasion d'améliorer ses outils internes, notamment une plateforme d'IA utilisée mondialement pour des tâches de productivité telles que la création de supports commerciaux, l'analyse financière de dossiers complexes, les services multilingues ou l'accélération des cycles d'innovation.

Ce partenariat permettra aux équipes 'd'innover, de simplifier les tâches quotidiennes et de libérer du temps pour nos clients' a commenté Georges Elhedery, directeur général du groupe. De son côté, Arthur Mensch, directeur général et cofondateur de Mistral AI, affirme que ces solutions 'réinventeront les services et les processus de HSBC tout en garantissant la pleine maîtrise des données'.

Valeurs associées

HSBC HLDG
1 075,400 GBX LSE +0,49%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Plus de 1.000 morts en Asie après des inondations dévastatrices
    Plus de 1.000 morts en Asie après des inondations dévastatrices
    information fournie par AFP Video 01.12.2025 11:29 

    Le bilan des inondations catastrophiques qui ont frappé ces derniers jours des territoires d'Indonésie, Thaïlande, Malaisie et du Sri Lanka s'est encore alourdi dimanche, avec plus de 1.000 morts et plusieurs centaines de disparus.

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 01.12.2025 11:17 

    Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,45% pour le Dow Jones .DJI , de 0,63% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,78% pour le Nasdaq .IXIC : * AMERICAN

  • VICAT : Le mouvement reste haussier
    VICAT : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 01.12.2025 11:15 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite

  • ID LOGISTICS GROUP : Peu de risque à moyen terme
    ID LOGISTICS GROUP : Peu de risque à moyen terme
    information fournie par TEC 01.12.2025 11:14 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. Le RSI est supérieur à 50, cela confirme une bonne ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank