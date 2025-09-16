HSBC relève son objectif de cours sur le titre EssilorLuxottica
information fournie par Zonebourse 16/09/2025 à 16:02
Dans une note de recherche, l'intermédiaire déclare s'attendre à ce que Meta présente lors de l'événement, qui se tiendra demain et jeudi, des lunettes intégrant des fonctionnalités liées à l'IA, avec un écran intégré dans l'un des verres, marquant une véritable avancée par rapport aux modèles actuels vendus sous les marques Ray-Ban et Oakley, et qui ne permettent pour l'instant que de prendre des photos, de filmer ou d'écouter de la musique.
De son point de vue, ces 'smart glasses' pourraient finir par devenir une alternative au smartphone, sachant qu'Apple, Samsung ou Amazon prévoient eux aussi de lancer des produits similaires entre 2026 et 2027.
Selon les estimations de HSBC, ce sont ainsi quelque 77 millions d'unités qui pourraient être vendues dans le monde en 2030, puis 284 millions en 2040, représentant un marché potentiel de 36 milliards de dollars en 2030 puis de 151 milliards en 2040, soit une croissance annuelle moyenne de 19% entre 2026 et 2040.
Si, pour Meta, ce segment de marché constitue une chance de s'imposer sur le long terme en tant que leader d'une nouvelle plateforme informatique, il constitue une opportunité immédiate pour EssilorLuxottica, le lunettier étant à même de tirer profit de ce partenariat technologique grâce à ses capacités de production mondiales, son réseau de distribution et ses marques premium.
HSBC, qui affiche une recommandation 'conserver' sur le titre, estime que ce segment vient ajouter 55 euros à la valorisation par action d'EssilorLuxottica.
Valeurs associées
|270,9000 EUR
|Euronext Paris
|+1,65%
Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 16/09/2025 à 16:02:00.
Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.
BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).
Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.
Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.
Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.
A lire aussi
-
Un tabou "à lever d'urgence" : un rapport publié mardi exhorte le gouvernement à revoir la prise en charge des mineurs auteurs de violences sexuelles et à renforcer la prévention pour "casser le cycle des violences". "On a 11.500 mineurs qui commettent des violences ... Lire la suite
-
Kering signe la plus forte progression du CAC avec un gain de 3% depuis l'ouverture. Le titre profite notamment d'une analyse d'AlphaValue qui relève son conseil sur le titre, passant de 'Sell' à 'Reduce', avec un objectif de cours inchangé à 279 euros. L'analyste ... Lire la suite
-
La France a rapatrié tôt mardi matin dix enfants et trois femmes âgées de 18 à 34 ans qui étaient détenus dans des camps de prisonniers jihadistes dans le nord-est de la Syrie, une première depuis deux ans. Parmi les femmes, "deux ont été placées en garde à vue, ... Lire la suite
-
(AOF) - Après avoir annoncé son intention de renforcer sa production nationale, Eli Lilly a dévoilé son projet de construction d’une usine de 5 milliards de dollars à l’ouest de Richmond, dans l’État de Virginie aux États-Unis. Ce site sera le premier du laboratoire ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer