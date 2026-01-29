HSBC relève son objectif de cours sur ASML
"Les perspectives d'ASML pour 2026 étaient globalement en ligne avec nos estimations, mais nous avons été impressionnés par le nombre record de commandes", explique le broker au lendemain des résultats de l'équipementier pour semiconducteurs.
Selon HSBC, ce record de commandes, surtout avec la majorité des commandes du quatrième trimestre pour des livraisons en 2027, suggère que la demande reste particulièrement forte et que la visibilité s'étend jusqu'en 2027.
Bien qu'il comprenne que la montée des capacités pourrait prendre du temps, il voit du potentiel de hausse pour le milieu des objectifs 2026 d'ASML, "alors que le groupe et ses clients s'exécutent sur l'ajout de capacités pour répondre à la demande".
