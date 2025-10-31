 Aller au contenu principal
HSBC relève son objectif de cours sur Amazon
information fournie par Zonebourse 31/10/2025 à 15:30

HSBC réaffirme son conseil 'achat' sur Amazon avec un objectif de cours porté de 260 à 285 dollars, mettant à jour son modèle après la publication trimestrielle, augmentant ses estimations de profit opérationnel GAAP d'environ 6 et 9% pour 2026 et 2027.

'Le chiffre d'affaires et le profit opérationnel non-GAAP ont dépassé les attentes au troisième trimestre, grâce à la réaccélération de la croissance d'AWS et à la résilience du commerce électronique en Amérique du Nord', met en avant le broker.

'Les objectif d'Amazon pour le quatrième trimestre laissent du potentiel de hausse pour les attentes du consensus en matière de chiffre d'affaires et de profit opérationnel, compte tenu d'un historique de dépassement d'objectifs', poursuit-il.

Valeurs associées

AMAZON.COM
246,2000 USD NASDAQ +10,47%
