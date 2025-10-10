HSBC relevé ses estimations d'EBIT sur Mercedes-Benz
information fournie par Zonebourse 10/10/2025 à 17:03
L'analyste estime que la faiblesse de la Chine, la concurrence sur les prix des véhicules électriques et une possible réaction timide aux modèles à venir constituent des risques de baisse majeurs.
'Nous avons relevé nos estimations d'EBIT ajusté de 1 à 2 % pour la période 2025-2027 afin de refléter une légère hausse des volumes sous-jacents selon les prévisions de S&P et une part de marché des véhicules électriques légèrement supérieure aux attentes' indique HSBC.
Au cours actuel, le titre présente un PER 2025 d'environ 9 fois avec un rendement de près de 5%.
Valeurs associées
|53,200 EUR
|XETRA
|+0,06%
