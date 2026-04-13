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HSBC relève sa cible sur Puma, tout en restant à "conserver"
information fournie par Zonebourse 13/04/2026 à 16:41

HSBC a annoncé lundi relever de 21 à 26 euros son objectif de cours sur Puma, tout en maintenant sa recommandation "conserver" sur le titre en l'absence de catalyseurs à court terme.

Dans une étude consacrée aux équipementiers sportifs, la banque britannique estime qu'elle ne voit pas de solution miracle susceptible de permettre au groupe allemand de se redresser, ce qui la conduit à considérer que 2026 sera une "année de transition".

Redressement en vue, mais la patience s'impose

L'établissement financier juge cependant que l'arrivée au capital du groupe chinois Anta Sports - qui a repris la participation de 29 % jusqu'ici détenue par la famille Pinault - pourrait susciter l'espoir des investisseurs en fixant un cap plus clair.

"La famille Pinault ne considérait pas sa participation comme stratégique et ne s'impliquait pas dans la direction stratégique de l'entreprise", rappelle HSBC.

"A l'inverse, nous pensons que le groupe Anta pourrait apporter le soutien et les conseils dont Puma a cruellement besoin pour relancer sa marque", ajoute la banque, qui rappelle qu'Anta s'est déjà illustré en redressant les marques appartenant au périmètre d'Amer Sports (Arc'teryx, Salomon et Wilson).

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Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 13/04/2026 à 16:41:00.

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