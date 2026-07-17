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HSBC relève la recommandation sur Apple à « acheter »
information fournie par Reuters 17/07/2026 à 10:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 juillet - ** L'action Apple AAPL.O progresse de 0,73% à 335,69 dollars dans les échanges avant l'ouverture du marché

** HSBC relève la note d'Apple de « neutre » à « acheter »; l'objectif de cours passe de 260 à 366 dollars, ce qui représente un potentiel de hausse d'environ 10% par rapport au dernier cours de clôture de l'action

** La société de courtage estime que le solide pipeline de produits d’Apple et ses capacités améliorées en matière d’IA devraient stimuler la croissance du chiffre d’affaires lié au matériel

** HSBC s'attend également à ce que les nouvelles fonctionnalités d'IA stimulent la croissance du segment des services d'Apple, qui affiche des marges plus élevées

** Elle ajoute que lesprincipauxrisques incluent la concurrence sur le marché du matériel dédié à l’IA et une pénurie prolongée de puces, même si le fort pouvoir de fixation des prix d’Apple devrait contribuer à préserver ses marges

** AAPL affiche une capitalisation boursière de 4.920 milliards de dollars en pré-ouverture; si cette hausse se confirme, elle devrait dépasser celle de Nvidia NVDA.O (4.860 milliards de dollars) et devenir ainsi l’entreprise la plus valorisée au monde

** Sur 48 courtiers, 32 attribuent à l'action la recommandation « acheter » ou supérieure, 13 « conserver » et 3 « vendre »; leur objectif de cours médian est de 327 dollars – données compilées par LSEG

** À la clôture de la séance d'hier, le titre affichait une hausse de 22,58% depuis le début de l'année

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 17/07/2026 à 10:59:14.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

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