HSBC relève la recommandation sur Apple à « acheter »

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 juillet - ** L'action Apple AAPL.O progresse de 0,73% à 335,69 dollars dans les échanges avant l'ouverture du marché

** HSBC relève la note d'Apple de « neutre » à « acheter »; l'objectif de cours passe de 260 à 366 dollars, ce qui représente un potentiel de hausse d'environ 10% par rapport au dernier cours de clôture de l'action

** La société de courtage estime que le solide pipeline de produits d’Apple et ses capacités améliorées en matière d’IA devraient stimuler la croissance du chiffre d’affaires lié au matériel

** HSBC s'attend également à ce que les nouvelles fonctionnalités d'IA stimulent la croissance du segment des services d'Apple, qui affiche des marges plus élevées

** Elle ajoute que lesprincipauxrisques incluent la concurrence sur le marché du matériel dédié à l’IA et une pénurie prolongée de puces, même si le fort pouvoir de fixation des prix d’Apple devrait contribuer à préserver ses marges

** AAPL affiche une capitalisation boursière de 4.920 milliards de dollars en pré-ouverture; si cette hausse se confirme, elle devrait dépasser celle de Nvidia NVDA.O (4.860 milliards de dollars) et devenir ainsi l’entreprise la plus valorisée au monde

** Sur 48 courtiers, 32 attribuent à l'action la recommandation « acheter » ou supérieure, 13 « conserver » et 3 « vendre »; leur objectif de cours médian est de 327 dollars – données compilées par LSEG

** À la clôture de la séance d'hier, le titre affichait une hausse de 22,58% depuis le début de l'année