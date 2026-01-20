HSBC relève la note d'Intel à "conserver" en raison des perspectives de demande de processeurs pour serveurs

(Corrige la dernière puce pour indiquer que les actions ont augmenté de 84% l'année dernière, et non pas qu'elles ont plus que doublé en valeur)

20 janvier - ** HSBC relève le fabricant de puces Intel

INTC.O de "réduire" à "conserver"; augmente son objectif de cours à 50 $ contre 26 $

** L'intelligence artificielle passe du génératif à l'agentique, et ce changement sera un catalyseur majeur pour l'augmentation de la demande de processeurs de serveurs, selon une société de courtage

** Les actions d'Intel chutent de près de 2 % à 46,11 $ dans les transactions de pré-marché

** HSBC déclare avoir été prudent sur les activités de fonderie de l'entreprise en raison de problèmes d'exécution et d'une visibilité limitée sur les clients externes, mais voit maintenant l'engagement avec ces clients s'améliorer

** Sept des 46 sociétés de courtage évaluent le titre à "acheter" ou plus, 34 à "conserver" et 5 à "vendre" ou moins; l'objectif de cours médian est de 23 $ - données compilées par LSEG

** Les actions ont augmenté de 84 % en 2025