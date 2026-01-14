HSBC relève EssilorLuxottica, citant l'« avantage de précurseur » pour les lunettes intelligentes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
14 janvier - ** HSBC fait passer EssilorLuxottica ESLX.PA de "hold" à "buy", citant un marché total adressable plus élevé pour les lunettes intelligentes, le géant franco-italien de la lunetterie bénéficiant d'un "first-mover advantage" grâce à son partenariat avec Meta META.O .
** HSBC prévoit que la société vendra 15 millions d'unités de lunettes intelligentes en 2026, contre une prévision précédente de 9 millions, avec un volume potentiel de 57 millions d'unités en 2040
** Le modèle d'intégration verticale d'EssilorLuxottica et son portefeuille de marques attractif, notamment Ray-Ban et Oakley, lui confèrent un avantage concurrentiel durable, selon le courtier
** « Cela devrait continuer à conférer un avantage concurrentiel au groupe malgré l'intensification de la concurrence », ajoute le courtier.
** Les actions d'EssilorLuxottica augmentent de plus de 2%, menant les gains de l'indice de référence français CAC 40
** Sur les 23 analystes qui couvrent EssilorLuxottica, 20 le considèrent comme "strong buy" ou "buy" et trois comme "hold" - données LSEG
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer