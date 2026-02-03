HSBC réduit son objectif de cours sur LVMH
information fournie par Zonebourse 03/02/2026 à 11:48
Alors que LVMH est souvent perçu comme un conglomérat à la structure complexe, la réalité est en fait beaucoup plus simple fait valoir le broker, qui souligne que la division de mode et de maroquinerie du groupe de Bernard Arnault génère à elle seule 47% du chiffre d'affaires et 72 % du bénéfice opérationnel, ce qui en fait le véritable coeur de l'activité de l'entreprise.
A ce titre, HSBC déclare s'attendre à ce que la branche, qui peut s'appuyer sur des marques aussi emblématiques que Dior, voie ses ventes rebondir de manière visible en 2026. Cette dynamique devrait être soutenue par plusieurs changements au sein de l'équipe de direction, notamment l'arrivée d'un nouveau designer star en la personne de Jonathan Anderson, dont le style devrait attirer de nouveaux clients et relancer l'engouement pour les collections de la griffe, affirme-t-il.
HSBC prévoit ainsi une reprise en V des ventes de la division, avec une croissance estimée à 10% en 2026 à taux de change constants, après le recul enregistré l'an dernier.
Au niveau des résultats, les marges devraient quant à elles s'améliorer grâce à une meilleure discipline structurelle au niveau des coûts, mais le courtier redoute que certains facteurs négatifs comme les charges d'impôts, les effets devises et l'année de transition qui se profile chez Louis Vuitton pèsent sur la croissance du malletier, ce qui le conduit à revoir à la baisse sa cible sur le titre.
Valeurs associées
|532,1000 EUR
|Euronext Paris
|-1,15%
Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 03/02/2026 à 11:48:00.
Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.
BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).
Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.
Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.
Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.
A lire aussi
-
Le bénéfice de PayPal pour 2026 est inférieur aux estimations, Enrique Lores est nommé directeur général
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout du changement de directeur général et des actions au paragraphe 2) PayPal PYPL.O ... Lire la suite
-
Le président iranien, Massoud Pezeshkian, a annoncé mardi avoir mandaté son ministre des Affaires étrangères pour des négociations directes avec les Etats-Unis, mais a rejeté d'emblée toutes "demandes déraisonnables", Donald Trump menaçant à nouveau Téhéran de ... Lire la suite
-
Pfizer dépasse ses estimations de bénéfices pour le quatrième trimestre grâce à une forte demande de médicaments
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Plus de détails sur le contexte et les revenus) Pfizer PFE.N a annoncé mardi un bénéfice ... Lire la suite
-
Le Français Tom Félix, qui risquait la peine de mort en Malaisie pour détention et trafic de stupéfiants, accusations qu'il a toujours contestées, a été acquitté mardi et a retrouvé la liberté après plus de 900 jours de détention. "Je suis heureux d'être sorti", ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer