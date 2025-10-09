 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
48 433,34
+1,46%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

HSBC propose de privatiser Hang Seng Bank pour environ €11,7 mds
information fournie par Reuters 09/10/2025 à 03:37

HSBC HSBA.L a demandé au conseil d'administration de sa filiale Hang Seng Bank 0011.HK de soumettre une proposition de privatisation aux actionnaires par le biais d'un plan d'arrangement, conformément à l'ordonnance de Hong Kong sur les sociétés, ont déclaré les deux banques jeudi dans un communiqué conjoint.

Selon la proposition de HSBC Asia Pacific, les actions de Hang Seng Bank seraient annulées en échange d'un paiement en espèces de 155 dollars de Hong Kong par action, soit une transaction d'environ 106,1 milliards (11,71 milliards d'euros) pour 36,5% du capital non détenu par HSBC.

L'offre est sujette à ajustement pour tout dividende déclaré après la date d'annonce, à l'exclusion du troisième dividende intérimaire de 2025.

Les programmes de privatisation sont couramment utilisés à Hong Kong pour rationaliser les structures des entreprises et réduire les coûts associés au maintien d'une cotation publique.

HSBC, basée à Londres et axée sur l'Asie, a fait de Hang Seng Bank une filiale clef dans la région, l'offre marquant donc un tournant dans la stratégie de consolidation de la première banque d'Europe en termes de capitalisation boursière.

Le prix de l'offre est définitif, a déclaré HSBC, ajoutant ne pas se réserver le droit de le réviser.

(Rédigé par Adwitiya Srivastava à Bangalore, version française Augustin Turpin)

Dividendes
Privatisation
Résultats d'entreprise

Valeurs associées

HANG SENG BK
13,100 EUR Tradegate 0,00%
HSBC HLDG
1 065,700 GBX LSE +1,50%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank