HSBC propose de privatiser Hang Seng Bank pour environ €11,7 mds

HSBC HSBA.L a demandé au conseil d'administration de sa filiale Hang Seng Bank 0011.HK de soumettre une proposition de privatisation aux actionnaires par le biais d'un plan d'arrangement, conformément à l'ordonnance de Hong Kong sur les sociétés, ont déclaré les deux banques jeudi dans un communiqué conjoint.

Selon la proposition de HSBC Asia Pacific, les actions de Hang Seng Bank seraient annulées en échange d'un paiement en espèces de 155 dollars de Hong Kong par action, soit une transaction d'environ 106,1 milliards (11,71 milliards d'euros) pour 36,5% du capital non détenu par HSBC.

L'offre est sujette à ajustement pour tout dividende déclaré après la date d'annonce, à l'exclusion du troisième dividende intérimaire de 2025.

Les programmes de privatisation sont couramment utilisés à Hong Kong pour rationaliser les structures des entreprises et réduire les coûts associés au maintien d'une cotation publique.

HSBC, basée à Londres et axée sur l'Asie, a fait de Hang Seng Bank une filiale clef dans la région, l'offre marquant donc un tournant dans la stratégie de consolidation de la première banque d'Europe en termes de capitalisation boursière.

Le prix de l'offre est définitif, a déclaré HSBC, ajoutant ne pas se réserver le droit de le réviser.

