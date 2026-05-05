HSBC pénalisée au T1 par une perte imprévue de $400 millions sur le crédit aux entreprises

HSBC HSBA.L a fait état mardi d'une perte inattendue de 400 millions de dollars (342,41 millions d'euros) liée à une affaire de fraude au Royaume-Uni, ce qui a pesé sur son résultat du premier trimestre, légèrement inférieur aux attentes, et relancé les inquiétudes concernant l'exposition des banques au marché du crédit privé, évalué à 3.500 milliards de dollars.

La première banque européenne a enregistré un bénéfice avant impôts de 9,4 milliards de dollars sur la période janvier-mars, contre 9,5 milliards un an plus tôt et 9,59 milliards attendus par les analystes, selon le consensus compilé par HSBC.

Le titre coté à Hong Kong a chuté de 4%, sous-performant l'indice Hang Seng .HSI .

Les pertes de crédit attendues ont augmenté de 400 millions de dollars pour atteindre 1,3 milliard de dollars, en raison de l'exposition à cette fraude au sein de la banque d'investissement britannique, mais aussi de l'impact de la guerre en Iran et de la détérioration des perspectives économiques.

HSBC a relevé sa prévision de charge de crédit pour 2026 à 45 points de base des encours bruts moyens, contre 40 points de base auparavant, citant "l'incertitude persistante quant aux perspectives".

La banque a indiqué que la perte provenait d'une titrisation secondaire liée à une fraude avec un sponsor financier au Royaume-Uni, sans dévoiler l'identité du client concerné. Elle précise être exposée à hauteur de 3 milliards de dollars à ce type de financement, adossé à des portefeuilles de créances tels que des prêts hypothécaires, des prêts à la consommation et des prêts automobiles.

HSBC a déclaré disposer d'une exposition de 111 milliards de dollars sur les marchés privés, dont 22 milliards liés au crédit privé.

Son rival Barclays BARC.L a également déclaré une charge de dépréciation de 228 millions de livres sterling (263,85 millions d'euros) au cours du trimestre, liée à son exposition au banque relais britannique Market Financial Solutions (MFS).

La performance de HSBC contraste avec celle de concurrents européens tels que Deutsche Bank DBKGn.DE et UBS UBSG.S , qui ont récemment publié des résultats supérieurs aux attentes.

Dans le même temps, HSBC ainsi que Standard Chartered STAN.L ont misé sur l'intensification des échanges commerciaux entre le Moyen-Orient et l'Asie et au-delà pour alimenter la croissance, ce qui fait d'elles deux des banques mondiales les plus exposées au conflit au Moyen-Orient, selon les données des entreprises et les analystes du secteur.

(Selena Li à Hong Kong et Lawrence White à Londres, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)