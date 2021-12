HSBC nomme un directeur des investissements et des solutions en gestion de fortune pour l'EMEA

(NEWSManagers.com) - HSBC a annoncé ce 24 novembre la promotion de Karl Faivre au poste de directeur des investissements et des solutions en gestion de fortune pour la zone Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA), hors Royaume-Uni, et directeur de cette même division pour le marché Suisse. Il était dernièrement directeur des produits et des équipes d'investissement en Suisse. Sur ce nouveau poste, il est responsable de la gamme complète de produits, de plateformes et de propositions de patrimoine pour les clients Personal, Premier et Private Banking dans la région EMEA.

La société a également nommé Alexander Neil comme directeur du conseil en actions afin de renforcer ses capacités de stock picking. Il y était précédemment spécialiste de produits structurés depuis 2018.

En plus de ces nominations internes, HSBC vient de recruter Cristiano Mendes en tant que spécialiste des produits structurés pour renforcer son équipe en Suisse. Il a travaillé précédemment sur des postes de gestion des investissements chez UBS, Lombard Odier et Barclays Wealth Management.