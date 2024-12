HSBC : "les réseaux d'électricité sont attractifs avec des investissements triplés"

(AOF) - HSBC a livré ses perspectives 2025 pour le secteur des énergies renouvelables en Europe. La banque dit "préférer les réseaux d'électricité et les entreprises intégrées en raison de leur visibilité et estime que les risques sont plus élevés pour les énergies renouvelables et les producteurs". Les réseaux d'électricité sont attractifs avec des investissements triplés, tandis que les réseaux de gaz sont confrontés au risque de transition du gaz vers l'hydrogène. Les environnements réglementaires sont constructifs, avec des catalyseurs potentiels en Espagne, au Royaume-Uni et en Allemagne.

HSBC anticipe des risques de baisse des ambitions de croissance des énergies renouvelables, car "les développeurs semblent encore s'adapter à une plus grande complexité dans un marché plus saturé, mais toujours très compétitif et avec une offre excédentaire".

Pour les producteurs et les détaillants, HSBC cible une baisse de la production flexible et des résultats commerciaux en raison de la baisse des prix du marché et de la stabilité des marges de détail.