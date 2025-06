HSBC: le président du conseil d'administration sur le départ information fournie par Cercle Finance • 06/06/2025 à 10:22









(CercleFinance.com) - HSBC Holdings annonce que Sir Mark Tucker quittera ses fonctions de président du conseil d'administration et de membre du conseil le 30 septembre 2025.



Il rejoindra AIA Group en tant que président indépendant non exécutif à compter du 1er octobre 2025.



Le processus de sélection de son successeur permanent, conduit par Ann Godbehere, administratrice senior indépendante, se poursuit.



Dans l'intervalle, Brendan Nelson, administrateur indépendant et président du comité d'audit du groupe, prendra le relais en tant que président intérimaire, sous réserve d'approbation réglementaire.



Sir Mark continuera d'agir en qualité de conseiller stratégique auprès du directeur général du groupe et du conseil.





