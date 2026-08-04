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HSBC lance un rachat d'actions de $1 md après un bénéfice au S1 supérieur aux attentes
information fournie par Reuters 04/08/2026 à 08:47
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Le logo HSBC est affiché à l'extérieur d'une agence bancaire à Sydney.

Le logo HSBC est affiché à l'extérieur d'une agence bancaire à Sydney.

HSBC Holdings a publié un ‌bénéfice semestriel supérieur aux attentes et a relevé son objectif de revenus nets d'intérêts pour l'ensemble de ​l'année, porté par la croissance de ses activités de crédit et des commissions de gestion de fortune, soutenues par des flux de trésorerie soutenus.

La plus grande banque européenne a enregistré un bénéfice avant ​impôts de 19,5 milliards de dollars (16,94 milliards d'euros) pour les six premiers mois de cette année, en hausse de 23% sur ​un an et supérieur aux 18,9 milliards attendus par ⁠les analystes.

La solide performance de HSBC reflète le succès de son recentrage sur l'Asie, ‌où une refonte ciblant la gestion de patrimoine et les activités bancaires transfrontalières a stimulé la croissance des revenus de commissions, dans un contexte de taux d'intérêt ​favorable.

Ces résultats couronnent une solide saison ‌de publications pour les grandes banques européennes, soutenues par le dynamisme ⁠du trading et des revenus d'intérêts résilients malgré la baisse des taux des banques centrales.

HSBC a relevé sa prévision de revenus net d'intérêt pour 2026, indiquant qu'il devrait désormais dépasser son objectif précédent ⁠de 46 milliards de ‌dollars.

La banque a également annoncé la reprise de son programme de rachats d'actions ⁠avec une enveloppe pouvant atteindre un milliard de dollars, le premier depuis l'annonce, à la fin ‌de l'an dernier, du retrait de la cote de sa filiale hongkongaise Hang Seng ⁠Bank.

HSBC a par ailleurs déclaré un deuxième acompte sur dividende de 0,10 ⁠dollar par action, après ‌un versement du même montant en mai.

À la Bourse de Hong Kong, le titre HSBC gagnait 0,8% ​après la publication des résultats, atteignant un nouveau ‌sommet historique.

Le rapport semestriel d’HSBC montre que le directeur général Georges Elhedery poursuit sa stratégie de rationalisation de l’établissement en ​se retirant des marchés où il n’a pas une taille critique, la banque ayant cédé ses activités d’assurance à Singapour, de banque de détail en Égypte et de crédit immobilier en ⁠Australie.

Le chiffre d'affaires de la gestion de patrimoine au premier semestre a progressé de 18% par rapport à l'année précédente, soutenu par une forte croissance sur les marchés asiatiques.

Son concurrent, Standard Chartered, a également fait état la semaine dernière un bénéfice semestriel supérieur aux prévisions, grâce à une poussée des revenus issus des commissions.

(Selena Li à Hong Kong et Lawrence White à Londres, version française Elena ​Smirnova, édité par Augustin Turpin)

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