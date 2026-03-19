HSBC envisage du supprimer jusqu'à 20.000 postes avec l'IA-Bloomberg

HSBC Holdings HSBA.L 0005.HK pourrait supprimer jusqu'à 20.000 postes dans les prochaines années alors que la banque britannique envisage une vague massive de réduction d'emplois, a rapporté jeudi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.

Selon les informations de Bloomberg, les postes non en contact avec la clientèle dans les centres de services mondiaux devraient être parmi les plus touchés.

Misant sur l'intelligence artificielle (IA), la banque pourrait réduire de près de 10% ses effectifs, bien que l'examen n'en soit qu'à un stade précoce et qu'aucune décision définitive n'ait été prise.

Un porte-parole d'HSBC a refusé de commenter.

Avec l'accélération de l'adoption de l'IA, davantage d'entreprises envisage de réduire leurs effectifs dans les divisions les plus exposées à l'automatisation.

Les informations de Bloomberg précisent que ces réductions potentielles s'inscrivent dans le cadre d'un plan à moyen terme s'étalant sur trois à cinq ans et pourraient inclure le non-remplacement des départs, ainsi que des suppressions liées à des cessions d'activités ou à des ventes.

Les spéculations concernant les suppressions d'emplois interviennent alors que la banque londonienne cherche à simplifier ses opérations, à réduire ses coûts et à se retirer des activités jugées non rentables.

Le directeur général Georges Elhedery, depuis son entrée en fonction il a plus d'un an, a réorganisé HSBC en restructurant les divisions de la banque, en se retirant des activités de banque d'investissement de petite taille aux États-Unis et en Europe, et en supprimant des postes de direction.

HSBC employait 208.720 équivalents temps plein à la fin décembre 2025, selon son rapport annuel.

(Rédigé par Roshan Thomas à Bangalore et Carlos Méndez à Mexico; version française Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)