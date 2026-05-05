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HSBC en chute avec ses bénéfices du 1er trimestre
information fournie par Zonebourse 05/05/2026 à 09:20

HSBC chute de 5,3% à Londres, après la publication d'un bénéfice avant impôts en légère baisse à 9,38 MdsUSD au titre des trois premiers mois de 2026, contre 9,48 MdsUSD un an auparavant, ainsi que d'un ROTE annualisé de 17,3% (18,7% hors éléments exceptionnels notables).

Il explique cette baisse du bénéfice avant impôts par une augmentation des pertes de crédit attendues et d'autres charges de dépréciation de crédit, un impact négatif dû à des éléments exceptionnels notables et à une hausse des charges d'exploitation.

En revanche, à 19,12 MdsUSD, les revenus (hors éléments exceptionnels notables) du groupe bancaire britannique ont augmenté de 4% à taux de change constants, dont un revenu d'intérêt net bancaire de 11,25 MdsUSD, en hausse de 2% hors effets de change.

"Chacune de nos quatre activités a contribué à la croissance du chiffre d'affaires à l'échelle du groupe et a chacune délivré un ROTE annualisé supérieur à 17%, à l'exclusion des éléments notables", met en avant son CEO Georges Elhedery.

Des objectifs confirmés pour 2026

"En période d'incertitude accrue, les clients se tournent davantage vers nous comme leur partenaire de confiance pour naviguer dans la complexité", poursuit le dirigeant, qui "reste confiant dans la réalisation des objectifs fixés en février 2026".

HSBC conserve ainsi tous les objectifs financiers annoncés lors de ses résultats annuels pour l'exercice 2025, y compris un ROTE de 17% ou plus pour 2026, 2027 et 2028, à l'exclusion des éléments notables.

Il prévoit désormais un revenu d'intérêt net bancaire d'environ 46 MdsUSD en 2026, "reflétant une amélioration des perspectives de taux d'intérêt, tout en reconnaissant que les perspectives restent volatiles et incertaines".

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