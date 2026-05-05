HSBC en chute avec ses bénéfices du 1er trimestre
information fournie par Zonebourse 05/05/2026 à 09:20
Il explique cette baisse du bénéfice avant impôts par une augmentation des pertes de crédit attendues et d'autres charges de dépréciation de crédit, un impact négatif dû à des éléments exceptionnels notables et à une hausse des charges d'exploitation.
En revanche, à 19,12 MdsUSD, les revenus (hors éléments exceptionnels notables) du groupe bancaire britannique ont augmenté de 4% à taux de change constants, dont un revenu d'intérêt net bancaire de 11,25 MdsUSD, en hausse de 2% hors effets de change.
"Chacune de nos quatre activités a contribué à la croissance du chiffre d'affaires à l'échelle du groupe et a chacune délivré un ROTE annualisé supérieur à 17%, à l'exclusion des éléments notables", met en avant son CEO Georges Elhedery.
Des objectifs confirmés pour 2026
"En période d'incertitude accrue, les clients se tournent davantage vers nous comme leur partenaire de confiance pour naviguer dans la complexité", poursuit le dirigeant, qui "reste confiant dans la réalisation des objectifs fixés en février 2026".
HSBC conserve ainsi tous les objectifs financiers annoncés lors de ses résultats annuels pour l'exercice 2025, y compris un ROTE de 17% ou plus pour 2026, 2027 et 2028, à l'exclusion des éléments notables.
Il prévoit désormais un revenu d'intérêt net bancaire d'environ 46 MdsUSD en 2026, "reflétant une amélioration des perspectives de taux d'intérêt, tout en reconnaissant que les perspectives restent volatiles et incertaines".
Valeurs associées
|1 282,200 GBX
|LSE
|-5,68%
A lire aussi
-
Les séparatistes de l'Alberta ont remis lundi aux autorités les signatures d'une pétition qui devrait ouvrir la voie à un vote historique à l'automne sur la possible sécession de cette province pétrolière de l'ouest canadien. Sous les encouragements de la foule, ... Lire la suite
-
Le constructeur ferroviaire Alstom a annoncé mardi un contrat de 295 millions d'euros pour moderniser le métro de Lausanne inauguré en 2008, à l'aide d'une technologie novatrice permettant d'augmenter la fréquence des rames. Le système CBTC (contrôle des trains ... Lire la suite
-
La Bourse de Paris a repassé mardi le seuil des 8.000 points grâce à un début de séance orienté à la hausse dans l'attente d'une conférence de presse aux Etats-Unis sur les tensions dans le détroit d'Ormuz. A 10H00, l'indice du CAC 40 affichait une progression ... Lire la suite
-
Elon Musk a accepté de s'acquitter d'une amende de 1,5 million de dollars auprès de l'autorité américaine des marchés, la SEC, pour avoir signalé en retard sa montée au capital du réseau social Twitter. Début 2022, l'entrepreneur avait commencé à acquérir des titres ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer