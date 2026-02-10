HSBC dégrade Estée Lauder à "conserver", prévient que la reprise ne sera pas instantanée
information fournie par Zonebourse 10/02/2026 à 15:35
Dans une note de recherche, le broker estime que la restructuration du groupe new-yorkais porte bel et bien ses fruits et que l'entreprise se remet progressivement de ses difficultés des dernières années, en gagnant des parts de marché aux Etats-Unis, en améliorant ses performances en Chine et en tirant de bons résultats de son plan d'économies (PRGP) qui paraît bien fonctionner.
Grâce à toutes ces initiatives, la marge opérationnelle devrait repasser au-dessus de 10% cette année, ce qui constitue un élément positif, observe le courtier, qui retient cependant que la croissance va être appelée à ralentir au troisième trimestre et qu'elle devrait ressortir, sur l'ensemble du second semestre, à un niveau à peu près équivalent à celle du premier semestre.
De son point de vue, l'atteinte d'une croissance durable supérieure à 5% par an devrait se révéler plus compliquée que prévu, alors que l'action se paie aujourd'hui très cher (environ 25 fois les bénéfices attendus en 2028).
Si le courtier rehausse légèrement son objectif de cours de 105 à 106 dollars, il prévient aussi que le potentiel de hausse à court/moyen terme lui semble aujourd'hui très limité
Valeurs associées
|99,180 USD
|NYSE
|+0,20%
