 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 090,93
+0,20%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

HSBC confirme son président intérimaire à la tête du conseil
information fournie par Zonebourse 03/12/2025 à 09:47

HSBC a annoncé mercredi avoir confirmé Brendan Nelson, un ancien auditeur de KPMG, dans ses fonctions de président du conseil d'administration, un poste qu'il occupait à titre intérimaire depuis le 1er octobre dernier.

Dans un communiqué, le géant bancaire précise que sa nomination fait suite à un processus 'solide' de sélection conduit par Ann Godbehere, administratrice indépendante, qui l'avait conduit à envisager à la fois des candidats internes et externes pour ce poste.

'Depuis qu'il a endossé le rôle de président du conseil par intérim, Brendan a fait étalage de ses excellentes qualités en matière de leadership, dues à sa solide expertise sur les questions bancaires et liées à la gouvernance', a estimé Ann Godbehere.

Brendan Nelson, qui avait rejoint le conseil d'administration de HSBC en 2023, a notamment siégé aux conseils d'administration du groupe pétrolier bp et de la banque écossaise RBS.

Il exerçait au sein du conseil d'administration de HSBC les fonctions de président du comité d'audit, un poste qu'il conservera jusqu'en février 2026.

A la Bourse de Londres, l'action HSBC cédait 0,8% mercredi matin dans le sillage de cette annonce, sous-performance le FTSE 100 (-0,1%) comme l'indice sectoriel STOXX Europe 600 Banks (-0,3%)

Valeurs associées

HSBC HLDG
1 077,000 GBX LSE -0,99%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des habitants progressent dans des eaux de crue au village de Tukka, en Indonésie, le 2 décembre 2025 ( AFP / YT HARIONO )
    Inondations: la colère monte en Indonésie, plus de 800 morts
    information fournie par AFP 03.12.2025 11:12 

    Le mécontentement grandit en Indonésie face à la lenteur de l'aide, dans des régions parfois encore isolées où plus de 800 personnes ont été tuées dans les inondations qui ont frappé également le Sri Lanka pour un bilan total dépassant les 1.300 morts. Les pluies ... Lire la suite

  • Le ministre ukrainien de la défense Rustem Umerov en visite à Berlin
    Le négociateur ukrainien Oumerov attendu à Bruxelles
    information fournie par Reuters 03.12.2025 11:10 

    Le négociateur ukrainien Roustem Oumerov devrait se rendre à Bruxelles mercredi pour des discussions avec des responsables européens et pourrait ensuite se rendre aux Etats-Unis, a-t-on appris d'une source proche du dossier. Selon cette même source, le président ... Lire la suite

  • ( AFP / JOEL SAGET )
    France: l'activité du secteur privé renoue avec la croissance en novembre (PMI)
    information fournie par Boursorama avec AFP 03.12.2025 11:04 

    L'activité du secteur privé en France a renoué avec la croissance en novembre pour la première fois depuis août 2024, soutenue par la reprise des services, selon l'indice PMI composite publié mercredi par l'agence de notation S&P Global et la Hamburg Commercial ... Lire la suite

  • Un accord a été trouvé entre eurodéputés et Etats européens pour interdire toutes les importations de gaz russe dans l'UE à l'automne 2027 ( AFP / Sebastien SALOM-GOMIS )
    Accord au sein de l'UE pour interdire le gaz russe à l'automne 2027
    information fournie par AFP 03.12.2025 11:01 

    Un accord a été trouvé mercredi entre eurodéputés et Etats européens pour interdire toutes les importations de gaz russe dans l'UE à l'automne 2027, afin de priver Moscou d'une manne qui finance sa guerre en Ukraine. "C'est l'aube d'une nouvelle ère, celle de l'indépendance ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank