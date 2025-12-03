HSBC confirme son président intérimaire à la tête du conseil
Dans un communiqué, le géant bancaire précise que sa nomination fait suite à un processus 'solide' de sélection conduit par Ann Godbehere, administratrice indépendante, qui l'avait conduit à envisager à la fois des candidats internes et externes pour ce poste.
'Depuis qu'il a endossé le rôle de président du conseil par intérim, Brendan a fait étalage de ses excellentes qualités en matière de leadership, dues à sa solide expertise sur les questions bancaires et liées à la gouvernance', a estimé Ann Godbehere.
Brendan Nelson, qui avait rejoint le conseil d'administration de HSBC en 2023, a notamment siégé aux conseils d'administration du groupe pétrolier bp et de la banque écossaise RBS.
Il exerçait au sein du conseil d'administration de HSBC les fonctions de président du comité d'audit, un poste qu'il conservera jusqu'en février 2026.
A la Bourse de Londres, l'action HSBC cédait 0,8% mercredi matin dans le sillage de cette annonce, sous-performance le FTSE 100 (-0,1%) comme l'indice sectoriel STOXX Europe 600 Banks (-0,3%)
