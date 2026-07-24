HSBC cède sa filiale d'assurance singapourienne à Allianz

L'illustration montre le logo de HSBC

par Selena Li, Sneha Kumar et Yantoultra Ngui

HSBC a accepté ‌de céder ses activités d'assurance vie et santé à Singapour à Allianz pour un montant de 2,7 milliards de dollars singapouriens (1,84 ​milliards d'euros), afin de réduire ses activités non stratégiques et de se concentrer sur la gestion de patrimoine et de banque de gros en Asie.

La banque mondiale va adopter un modèle de bancassurance à faible intensité de capital, ce qui ​lui permettra de générer des revenus de commissions sans avoir à constituer de réserves de capital ni à gérer de portefeuilles de souscription, conformément à son objectif ​à long terme de devenir un gestionnaire de patrimoine plus ⁠allégé.

Pour l'allemand Allianz, cette transaction offre une seconde chance de se développer à Singapour après avoir retiré, en ‌2024, une offre visant à acquérir au moins 51% d'Income Insurance, anciennement NTUC Income, après que l'opinion publique a exprimé son inquiétude et l'intervention du gouvernement.

HSBC a indiqué que cette opération générerait un ​gain avant impôts de 1,8 milliard de ‌dollars et ferait progresser son ratio de fonds propres de base de catégorie 1 (CET1) ⁠de pas moins de 15 points de base.

Cette cession constitue une nouvelle étape dans la stratégie menée par le directeur général Georges Elhedery visant à rationaliser la plus grande banque d’Europe et à redéployer ses capitaux vers des activités et des ⁠marchés offrant de meilleurs ‌rendements, tout en préservant Singapour comme pôle de gestion de patrimoine et de banque de gros.

"La cession ⁠par HSBC de son activité d’assurance à Singapour devrait renforcer la situation financière de la banque grâce à un ‌ratio CET1 plus élevé", a déclaré Ralph Chen, analyste de recherche chez S&P Global Market Intelligence, en ⁠référence à un indicateur de solidité financière.

Ces capitaux supplémentaires pourraient donner à HSBC la marge ⁠de manœuvre nécessaire pour reprendre ‌ses rachats d’actions, verser un dividende exceptionnel ou investir dans des secteurs à croissance plus rapide tels que le crédit ​privé, a ajouté Ralph Chen.

La banque n’a pas dévoilé ses projets ‌concernant le produit de la vente.

Dans le cadre l'accord, qui devrait être finalisé au cours du premier semestre 2027, HSBC commercialisera les produits d’assurance ​d’Allianz à Singapour pendant au moins 15 ans, en contrepartie d’un paiement initial de 200 millions de dollars singapouriens.

Les assureurs accordent une grande importance à ce type d’accords de distribution bancaire dans l’un des plus grands pôles de richesse ⁠d’Asie, car ils leur permettent d’accéder à un grand nombre de clients fortunés.

"Cette opération renforce notre confiance en Singapour (...) HSBC Life Singapore a développé une activité en forte croissance qui bénéficie de la confiance de ses clients et de ses partenaires, et qui s'appuie sur une expertise locale approfondie", a déclaré Anusha Thavarajah, présidente-directrice générale d'Allianz Asie-Pacifique.

(Sneha Kumar, Yantoultra Ngui à Singapour, Selena Li et Kane Wu à Hong Kong, Anton Bridge à Tokyo et Kumar Tanishk à Bangalore; Version française ​Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)