HSBC cède à Blackstone un portefeuille de prêts immobiliers et de crédit à la consommation australien d'une valeur de 25 milliards de dollars

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* HSBC va fermer ses activités de banque de détail en Australie d'ici 18 mois

* L'entreprise souhaite se concentrer sur les activités bancaires destinées aux entreprises et aux institutions en Australie et en Nouvelle-Zélande

* L'opération devrait être finalisée au premier semestre 2027, sous réserve des autorisations réglementaires

* Les actions ont atteint des sommets historiques à Hong Kong et à Londres

(Mise à jour des cours des actions, ajout des variations boursières à Londres au paragraphe 7) par Scott Murdoch et Roshan Thomas

HSBC HSBA.L 0005.HK cède son portefeuille australien de prêts immobiliers et de prêts à la consommation, d'une valeur de 36 milliards de dollars australiens (25,30 milliards de dollars), au gestionnaire d'actifs mondial Blackstone BX.N , dans le cadre de la plus grande transaction jamais réalisée au monde portant sur un portefeuille de prêts immobiliers.

Cette opération, annoncée vendredi par les deux sociétés, constitue la dernière initiative en date de la restructuration de la banque menée par Georges Elhedery, directeur général de HSBC. Depuis sa prise de fonction en septembre 2024, Georges Elhedery a réduit les effectifs de direction, diminué les coûts et cédé les activités non stratégiques.

La cession du portefeuille australien devrait être finalisée au cours du premier semestre 2027, sous réserve des autorisations réglementaires. Blackstone a déclaré que cette transaction constituait la plus importante cession de portefeuille de prêts immobiliers jamais réalisée.

Elle a précisé que ce portefeuille serait réparti entre les fonds Blackstone Credit and Insurance, Tactical Opportunities et Real Estate Debt Strategies.

LES ACTIONS DE HSBC ATTEIGNENT UN NIVEAU RECORD À HONG KONG ET À LONDRES

HSBC n’est qu’un acteur mineur sur le marché hypothécaire australien, évalué à 2.500 milliards de dollars australiens, dominé par les “quatre grandes” banques du pays. La banque ne dispose pas d’un réseau important d’agences de détail.

Blackstone a indiqué que le portefeuille de prêts serait géré par Pepper Money PPM.AX , un prêteur non bancaire opérant en Australie. Vendredi, l’action Pepper a progressé jusqu’à 6 %, mais elle affiche une baisse de près de 20 % depuis le début de l’année.

Les actions de HSBC à Hong Kong ont progressé de 2,4 % vendredi pour atteindre un plus haut historique de 168,5 HK$(21,49 $), et affichaient une hausse de 2,3 % à 07h44 GMT, surpassant un indice Hang Seng globalement stable .HSI . À Londres, les actions ont gagné 0,9 % pour atteindre un record de 1 601 pence (21,54 $) au cours de la première heure de cotation.

HSBC a déclaré s'attendre à ce que cette cession entraîne une perte inférieure à 100 millions de dollars d'ici le premier semestre 2027, et qu'elle entraînerait environ 300 millions de dollars de coûts de restructuration liés à la liquidation de ses activités de banque de détail.

Elle prévoit également de comptabiliser environ 300 millions de dollars de pertes de change, sans incidence sur son ratio CET1.

HSBC A RÉDUIT SES ACTIVITÉS MONDIALES

Depuis la crise financière mondiale, HSBC réduit progressivement sa présence à l’échelle mondiale, en se retirant des activités de banque de détail à faible rentabilité sur des marchés allant de la France à la Grèce en passant par le Canada.

La banque a convenu la semaine dernière de céder sa filiale d’assurance singapourienne à l’allemand Allianz SE

ALVG.DE , et a conclu un accord en mai pour céder ses activités de banque de détail et de gestion de patrimoine en Indonésie à la banque singapourienne Oversea-Chinese Banking Corp OCBC.SI .

HSBC a déclaré qu’elle continuerait à investir dans ses activités bancaires destinées aux entreprises et aux institutionnels en Australie et en Nouvelle-Zélande, tout en se désengageant du crédit à la consommation dans le cadre de sa restructuration.

Blackstone a indiqué par ailleurs qu’elle prévoyait de continuer à mobiliser des capitaux importants pour tirer parti du marché immobilier australien.

Cette opération intervient alors que le marché immobilier australien est confronté à un ralentissement de la demande, les coûts d’emprunt plus élevés et les modifications fiscales pesant sur l’activité des investisseurs.

La banque australienne Westpac WBC.AX a indiqué en juin que les demandes de prêts immobiliers avaient baissé de 10 % depuis le budget présenté par le gouvernement en mai, tandis que la National Australia Bank NAB.AX a annoncé jeudi une baisse de 15 % des demandes au cours du trimestre clos en juin.

(1 $ = 1,4231 dollars australiens)

(1 $ = 0,7434 livres)

(1 $ = 7,8409 dollars de Hong Kong)