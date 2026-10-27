HSBC-Bénéfice en hausse au T3, mais l'activité de gestion de patrimoine ralentit

par Selena Li et Lawrence White

HSBC HSBA.L a fait état mardi d'un bond de 32% de son bénéfice du troisième trimestre, soutenu par des taux d'intérêt favorables et par l'absence de pertes de crédit importantes, bien qu'un ralentissement marqué de son activité de gestion de patrimoine ait mis en évidence la difficulté de maintenir ses performances récentes.

L'action de la banque cotée à Hong Kong chutait de 5% après la publication des résultats, mais affiche une hausse de 11% depuis le début de l'année.

Le bénéfice avant impôts s'est établi à 9,6 milliards de dollars (8,59 milliards d'euros) pour le trimestre juillet-septembre, conformément aux estimations compilées par HSBC.

La société a également lancé un programme de rachat d’actions pouvant atteindre 1 milliard de dollars, soit le même montant que lors du trimestre précédent.

HSBC a bénéficié de l’absence de provisions juridiques comptabilisées au cours du même trimestre de l’année précédente. Elle a indiqué que les pertes de crédit attendues avaient chuté de 17% pour s’établir à 800 millions de dollars, grâce à une réduction des charges liées au secteur immobilier de Hong Kong ainsi qu’à ses activités de gestion de patrimoine au Royaume-Uni et au Mexique.

En revanche, le chiffre d’affaires de sa division de gestion de patrimoine est resté stable à 2,7 milliards de dollars, alors qu’il avait enregistré une croissance de 15% et 23% en glissement annuel au cours des deux premiers trimestres.

HSBC a déclaré être en bonne voie pour atteindre ses objectifs de rentabilité de base d’ici 2028, ce qui constitue un signe supplémentaire de la capacité des établissements de crédit de la région à maintenir des bénéfices solides ces dernières années, malgré l’impact de la guerre en Iran sur l’inflation et les taux d’intérêt.

Ces bons résultats ont renforcé les appels lancés par des groupes militants sur le marché britannique, où HSBC est implantée, en faveur d’une hausse des impôts sur les banques dans le premier budget du ministre des Finances John Healey, attendu mercredi.

Les dirigeants bancaires ont exercé de fortes pressions pour éviter une telle augmentation des prélèvements sur le secteur, arguant que cela freinerait l’octroi de crédits et rendrait la Grande-Bretagne moins compétitive.

La banque a précisé que les réformes en matière de fonds propres réglementaires, connues sous le nom de Bâle 3.1, auraient un effet positif pouvant aller jusqu’à un demi-point de pourcentage sur son ratio de fonds propres de base, alors qu’elle avait auparavant évoqué un "avantage modeste" découlant de ces réformes.

HSBC a annoncé un dividende intermédiaire de 0,1 dollar par action, identique à celui du trimestre précédent.

(Selena Li à Hong Kong et Lawrence White à Londres; Version française Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)