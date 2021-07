HSBC AM se réorganise sur l'investissement responsable

(NEWSManagers.com) - HSBC Asset Management a annoncé la création d'un bureau consacré à la durabilité et la réorganisation de son équipe chargée de l'investissement responsable.

Erin Leonard a ainsi été nommée au poste nouvellement créé de directrice globale de la durabilité et dirigera la nouvelle unité. Elle sera rattachée à Nicolas Moreau, directeur général d'HSBC AM, et sera responsable pour l'exécution de la stratégie d'investissement durable du gestionnaire d'actifs ainsi que de la transition de l'ensemble de son activité vers l'investissement responsable. Les questions de diversité, d'égalité et d'inclusion seront également traitées par la nouvelle unité. Erin Leonard était jusqu'alors directrice global de l'activité institutionnelle d'HSBC AM par intérim tout en dirigeant une initiative d'investissement responsable de la société de gestion.

Suite à ce remaniement, Melissa McDonald, qui occupait le poste de directrice de l'investissement responsable, s'en ira fin août après avoir accepté une nouvelle opportunité en dehors du domaine de la gestion d'actifs.

Pour la remplacer, la firme a nommé Stuart Kirk, actuellement responsable global de la recherche et des connaissances. Il évoluera sous les ordres de Xavier Baraton, responsable global des investissements d'HSBC AM. Stuart Kirk, qui prend ses nouvelles fonctions ce lundi, sera chargé d'intégrer les risques et opportunités liés aux critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans toutes les classes d'actifs investies ainsi que la politique de vote et d'engagement de la firme. Son équipe développera en outre des nouveaux fonds ESG, thématiques ou portant sur le changement climatique.