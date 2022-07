HSBC AM recrute un directeur de l’activité wholesale en Asie

(NEWSManagers.com) - La société de gestion HSBC Asset Management vient de nommer Charles Li en tant que directeur de l’activité wholesale en Asie, à partir du 1er septembre. Basé à Hong Kong, il sera rattaché à Thorsten Michalik, directeur mondial de l’activité wholesale, et Daisy Ho, directrice générale pour l’Asie Pacifique et Hong Kong.

Au sein de ce poste nouvellement créé, Charles Li sera chargé de la couverture des clients wholesale en Chine, à Hong Kong, à Taïwan, en Inde, au Japon et en Asie de Sud-est.

Charles Li arrive d’UBS Asset Management, où il était managing director et directeur de la couverture des clients asiatiques pour la division de la gestion de fortune. Entré chez UBS AM en 2010 comme directeur chargé de la distribution de fonds, il a été promu au rang de directeur exécutif et directeur de la distribution de fonds à Hong Kong en 2013. Il a été nommé directeur exécutif et directeur de la couverture de client pour Asie Pacifique en 2018, avant d’être promu au rang de managing director en 2020. Auparavant, il a été vice-président chez Allianz Global Investors entre 2006 et 2009. Il a travaillé comme responsable du marketing chez PCI Investment Management entre 2003 et 2006 ainsi que responsable clients chez Fortis Investments entre 2000 et 2003.