HSBC AM recrute un commercial ETF en Asie chez SSGA

(NEWSManagers.com) - HSBC Asset Management vient d'embaucher Cheong Mun Fai au poste de vice-président senior pour le développement commercial du business ETF et indices dans la région Asie-Pacifique. Basé à Singapour, il sera rattaché à Jacqueline Pang, responsable commerciale pour les ETF et indices dans la région.

Cheong Mun Fai arrive de State Street Global Advisors (SSGA), où il était dernièrement vice-président pour la commercialisation des ETF SPDR aux clients institutionnels et intermédiaires financiers. Auparavant, il a travaillé comme gérant de portefeuille chez CTBC Private Bank et chez Eastspring Investments. Il a également été vice-président pour la gestion et développement de produit chez Nikko Asset Management. Au début de sa carrière, il a travaillé comme consultant en investissement chez Mercer.

En 2021, HSBC AM vient de lancer sa division ETF et indices, afin d'y réunir tous les produits passifs.