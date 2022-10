HSBC AM recoit le feu vert du régulateur indien pour le rachat du gérant local L&T IM

(NEWSManagers.com) - La société de gestion HSBC Asset Management vient de recevoir le feu vert du régulateur indien, le SEBI « Securities and Exchange Board of India », pour l’acquisition de L&T Investment Management (LTIM). Il s’agit d’une société de gestion indienne entièrement détenue par L&T Finance Holdings Limited et L&T Mutual Fund. LTIM gérait près de 8,8 milliards de dollars d’encours en mars 2022.

HSBC AM a annoncé cette acquisition en décembre 2021 pour 425 millions de dollars. Le régulateur indien a autorisé ce rachat, soumis à certaines conditions et approbations.

L’acquisition conduira à plusieurs changements au sein des opérations de L&T Mutual Fund ainsi que LTIM. Les OPCVM, gérés par L&T Mutual Fund, seront transférés à HSBC Mutual Fund ou consolidés avec des véhicules similaires d’HSBC. HSBC modifiera également le parrainage, la tutelle, la gestion de l’administration de L&T Mutual Fund. Par ailleurs, les opérations de LTIM seront fusionnées avec l’activité de HSBC AM en Inde. Ce dernier comptait 1,66 milliard de dollars d’encours.

A travers ce rachat, HSBC souhaite devenir un des grands gérants de fortune en Asie. HSBC AM gérait 595 milliards de dollars au 30 juin 2022.