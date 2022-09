HSBC AM nomme deux directrices institutionnelles en Asie

(NEWSManagers.com) - HSBC Asset Management a annoncé les nominations d'une directrice des institutionnels d'Asie du Nord, et d'une directrice des fonds de pension à Hong Kong. Le premier rôle revient à Brenda Wrong, et le second à Jasmine Hung. Il s'agit de deux nouveaux rôles. Elles sont rattachées au directeur commercial mondial pour les institutionnels Paul Griffiths, et à la directrice Asie-Pacifique et Hong Kong Daisy Ho.