HSBC AM embauche l’équipe d’infrastructure cotées d’AMP Capital

HSBC Asset Management vient de recruter l’équipe d’infrastructure cotées d’AMP Capital, dirigée par Giuseppe Corona, directeur mondial d’infrastructure cotée. Basé à Londres, il sera rattaché à Joanna Munro, directrice général d’HSBC Alternatives.

Giuseppe Corona est entré chez AMP Capital en 2012 comme gérant et analyste senior, avant d’être promu au rang de directeur mondial d’infrastructure cotée en 2016. Auparavant, il a travaillé comme analyste d’actions chez Exane ainsi que gérant chez Swan Asset Management en Suisse. Il a également passé près de 10 ans à New York chez Bear Stearns & Co comme managing director pour la recherche actions.

La nouvelle équipe d’HSBC AM sera répartie entre Londres et Sydney. La division londonienne comprendra deux managing principals dont Antonio Barbera et Andy Jones ainsi que Michel Debs comme principal et Jessica Nguy en tant que spécialiste d’investissement. L’équipe à Sydney inclura Joseph Titmus, managing principal, et Xueting Zhang comme analyste senior.

Cette division a également lancé son premier fonds mondial axé sur l’infrastructure cotées. Ce véhicule investira dans un portefeuille des actifs d’infrastructure cotés dans des pays émergents et pays développés. Il se concentrera dans les secteurs de la communication, de l’énergie, de la transportation et des utilites.

HSBC AM a annoncé en 2021 la réorganisation de toutes les activités alternatives sous la division d’HSBC Alternatives. Cette division gérait 47 milliards de dollars d’encours sous gestion au 31 décembre 2021.