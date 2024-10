Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client HSBC: activité et bénéfices en hausse au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 29/10/2024 à 09:51









(CercleFinance.com) - HSBC annonce un bénéfice après impôts de 6,75 milliards de dollars au 3e trimestre, un chiffre supérieur au niveau enregistré 12 mois plus tôt (6,26 milliards de dollars).



Dans le même temps, le groupe a vu son activité trimestrielle se développer pour atteindre un chiffre d'affaires de 17 milliards de dollars (vs 16,16 milliards de dollars un an plus tôt).



Au final, le BPA trimestriel ressort à 0,34 $, vs 0,29$ au 3e trimestre 2023.



' Nous avons réalisé un autre bon trimestre, ce qui montre que notre stratégie fonctionne. La croissance des revenus a été forte, avec de bonnes performances dans la gestion de patrimoine et la banque de transactions pour entreprises. Notre solide génération de capital organique nous permet d'annoncer de nouvelles distributions de 4,8 milliards de dollars au titre du troisième trimestre, portant le total des distributions annoncées jusqu'à présent en 2024 à 18,4 milliards de dollars' a commenté Georges Elhedery, le dirigeant du groupe.



HSBC indique que ses prévisions restent inchangées par rapport à celles présentées lors des résultats intermédiaires du 31 juillet 2024.



'Nous continuons de viser un rendement moyen des capitaux propres tangibles ('RoTE') autour des 15% pour 2024 et 2025, hors éléments notables', indique le groupe.



Par ailleurs, 'la prévision de revenus nets d'intérêts pour l'activité bancaire d'environ 43 milliards de dollars pour 2024 demeure inchangée, et nous continuons de viser une croissance des coûts d'environ 5 % pour 2024 par rapport à 2023, sur une base ciblée', conclut HSBC.





Valeurs associées HSBC HLDG 724,50 GBX LSE +4,68%