HSBC acquiert un gestionnaire d'actifs indien

(NEWSManagers.com) - Le groupe financier sino-britannique HSBC a décidé de miser gros sur la gestion d'actifs en Asie, et plus particulièrement en Inde.

Sa succursale de gestion d'actifs locale, HSBC Asset Management (India) Private Ltd, est parvenue, ce jeudi, à un accord avec L&T Finance Holdings Limited (LTFH) pour l'acquisition à 100% de sa division de gestion d'actifs, L&T Investment Management (LTIM). La transaction, soumise à l'autorisation du régulateur indien, est valorisée 425 millions de dollars. Dans un communiqué, HSBC indique que cette acquisition sera " une nouvelle étape" dans sa stratégie de devenir un groupe de gestion de fortune de premier plan en Asie" .

A fin septembre 2021, LTIM gérait des encours de 803 milliards de roupies (9,5 milliards d'euros) et se classait comme le 12ème plus gros gérant de fonds mutuels en Inde. La société de gestion indienne dispose d'une plateforme de distribution qui comprend des banques, plus de 50.000 conseillers financiers indépendants et des distributeurs régionaux. Elle est présente dans 65 villes d'Inde. Une fois la transaction clôturée, HSBC envisage de fusionner les opérations de LTIM avec celles de sa gestion d'actifs locale qui comptait 117 milliards de roupies (1,4 milliard d'euros) à fin septembre.

Objectif Asie

" L'ajout de LTIM à notre activité existante de gestion d'actifs en Inde nous donne l'envergure, la portée et les capacités nécessaires pour saisir une partie de la croissance annuelle de 15 à 20 % du marché de la gestion d'actifs attendue en Inde au cours des cinq prochaines années. Elle renforce également notre capacité à répondre aux besoins croissants de l'Inde en matière de gestion de patrimoine, ainsi qu'à ceux des 18 millions d'Indiens non résidents dans le monde. Avec l'annonce récente de l'acquisition d'Axa Singapour, cela démontre notre engagement à saisir l'opportunité du patrimoine en Asie. Nous continuerons à investir de manière significative pour atteindre cet objectif" , explique Noel Quinn, directeur général du groupe HSBC.

Surendra Rosha, co-directrice générale de HSBC pour la région Asie-Pacifique, ajoute que " la hausse des niveaux de revenus et l'augmentation de l'espérance de vie en Inde sont à l'origine d'un secteur de la gestion de fortune en expansion et pourtant sous-exploité" . HSBC ambitionne d'être le gestionnaire de patrimoine numéro un en Asie d'ici 2025. Le continent génère environ la moitié des 1.600 milliards de dollars d'encours gérés par HSBC à travers le monde et près de 65 % des revenus patrimoine du groupe.

A fin septembre 2021, HSBC Asset Management gérait 619 milliards de dollars.