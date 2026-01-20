HSBC accélère sa transformation numérique grâce à l'intelligence artificielle juridique
information fournie par Zonebourse 20/01/2026 à 10:39
HSBC Holdings a officialisé le lancement d'un projet pilote avec Harvey, un prestataire spécialisé dans l'intelligence artificielle (IA) appliquée au droit. Cette initiative s'inscrit dans une volonté globale du groupe d'intégrer l'IA dans l'ensemble de ses activités pour mieux servir ses clients.
La plateforme est spécifiquement conçue pour répondre aux exigences de sécurité et de conformité réglementaire propres au secteur bancaire.
Selon Bob Hoyt, directeur juridique du groupe, cette technologie permet de "réimaginer le fonctionnement d'une direction juridique interne en combinant la rapidité de l'IA avec l'expertise et le jugement de nos professionnels du droit".
L'objectif est de libérer du temps pour les tâches stratégiques à haute valeur ajoutée. Winston Weinberg, directeur général de Harvey, souligne que cette collaboration aidera HSBC à devenir une organisation maîtrisant pleinement l'IA.
HSBC recule de 1,2% ce matin mais le titre enregistre une progression de l'ordre de 4,3% depuis le début de l'année.
Valeurs associées
|1 224,000 GBX
|LSE
|-1,19%
A lire aussi
-
Une attaque nocturne aérienne de Moscou a de nouveau privé de chauffage plus de 5.600 immeubles résidentiels à Kiev, soit près de la moitié de la capitale où la température affiche -14°C, ont annoncé mardi matin les autorités. Ces nouveaux bombardements devraient ... Lire la suite
-
Une tempête solaire majeure a commencé lundi à s'abattre sur la Terre, et pourrait causer des perturbations sur les réseaux électriques et satellitaires ainsi que provoquer d'impressionnantes aurores boréales, ont prévenu les autorités météorologiques américaines. ... Lire la suite
-
Un vent mordant balaie Pékin ce mardi et le thermomètre affiche –7°C. Pas assez pour refroidir Yang Zi, 62 ans: en maillot de bain, il se jette sans hésiter dans les eaux glaciales d'un lac. "C'est une façon de profiter de la nature", explique le retraité à l'AFP. ... Lire la suite
-
Y aura-t-il un procès en Belgique dans le dossier Lumumba? La famille de l'ex-Premier ministre congolais assassiné a dit mardi son espoir d'obtenir enfin "justice et vérité", lors d'une audience judiciaire cruciale à Bruxelles, soixante-cinq ans après les faits. ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer