HSBC abaisse son objectif de cours sur Beiersdorf, tout en maintenant l'achat
information fournie par Zonebourse 12/03/2026 à 14:16
Dans une note de réaction, la banque britannique rappelle que le spécialiste des produits de grande consommation prévoit une croissance organique très faible de son activité grand public cette année, suggérant que Nivea pourrait encore traverser un exercice difficile.
L'établissement souligne que plusieurs facteurs ont pesé récemment sur la marque de soins : une surabondance d'innovations peu convaincantes, des tensions avec certains distributeurs ayant réduit sa visibilité en rayon, un positionnement jugé trop haut de gamme, ainsi qu'un manque de flexibilité locale face aux spécificités des marchés.
Les analystes estiment toutefois que ces vents contraires ne signifient pas que la marque est structurellement affaiblie. Historiquement, depuis 2020, Nivea a eu tendance à surperformer ses marchés, ce qui atteste d'un réel potentiel de redressement.
Dans un scénario favorable, les ajustements annoncés par la direction - visant notamment à rationaliser et optimiser l'innovation - pourraient porter leurs fruits dès le deuxième trimestre et rassurer les investisseurs. A l'inverse, une amélioration plus lente pourrait nécessiter des investissements accrus, ce qui pèserait sur les marges, prévient HSBC.
Un potentiel qui reste de l'ordre de 35%
Malgré ces incertitudes à court terme, la banque considère que le marché a déjà largement intégré les mauvaises nouvelles dans le cours actuel. La situation financière solide du groupe (trésorerie abondante et rachats d'actions en cours) limite par ailleurs les risques à la baisse.
Avec un potentiel de hausse de l'ordre de 35% par rapport à son objectif de cours, ils maintiennent ainsi leur recommandation d'achat sur le titre, estimant que l'éventualité d'un rebond sur les 6 à 12 prochains mois reste séduisante.
Valeurs associées
|78,940 EUR
|XETRA
|-0,18%
