HSBC: 4e trimestre meilleur que prévu, mais le titre recule

(CercleFinance.com) - HSBC a fait état jeudi d'une hausse plus forte que prévu de son bénéfice imposable au 4ème trimestre, en dépit d'une baisse de ses revenus due à ses récentes cessions d'actifs.



La première banque européenne en termes d'actifs a dévoilé ce matin un bénéfice avant impôt de 2,3 milliards de dollars au titre des trois derniers mois de l'année, à comparer à 977 millions de dollars un an plus tôt.



Selon le consensus, les analystes financiers anticipaient plutôt un profit de l'ordre de 1,6 milliard.



En revanche, le produit net bancaire a reculé de 11% à 11,6 milliards de dollars, du fait de sa sortie du marché argentin et des pertes essuyées sur la vente des activités de banque de détail en France.



Georges Elhedery, le nouveau directeur général, a réaffirmé jeudi son intention de continuer à simplifier le modèle économique de l'établissement en créant une organisation 'plus agile' concentrée sur ses métiers de coeur.



S'agissant de ses objectifs, HSBC a déclaré viser un taux de rentabilité sur fonds propres tangible (RoTE) de l'ordre de 15% sur les trois exercices 2025, 2026 et 2027, hors éléments exceptionnels.



La banque prévoit par ailleurs de réduire ses coûts de quelque 300 millions de dollars cette année, avec des économies qui devrait atteindre un montaznt cumulé de 1,5 milliard d'ici à la fin 2026.



Cette publication meilleure que prévu ne suffisait pas à totalement convaincre les investisseurs, comme l'illustre le repli de 1,2% du titre ce matin à la Bourse de Londres, dans un indice FTSE 100 en repli de 0,3%.



'L'activité de HSBC va faire face à bon nombre de vents contraires en 2025 et en 2026, à savoir la baisse des taux, les cessions d'actifs et les effets devise', préviennent ce matin dans une note de réaction les analystes de RBC.





