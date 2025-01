HRS vise toujours un chiffre d'affaires brut 2024-2025 entre 30 et 40 millions d'euros

(AOF) - Le chiffre d'affaires brut de HRS sur le premier semestre 2024-2025 ressort à 14,9 millions d'euros, soit une hausse de 15,9% par rapport à 12,8 millions d'euros réalisés au premier semestre 2023-2024. Le groupe souligne que cette période a été marquée par " un contexte économique qui ralentit la sortie de projets d'ampleur dans la mobilité hydrogène ".

Au 31 décembre 2024, le carnet de commandes atteint 47,6 millions d'euros et inclut l'avancement restant à réaliser sur les stations hydrogène en cours de production, dont les commandes qui ont été dépriorisées, pour un montant de 19,6 millions d'euros.

Afin de renforcer son positionnement, HRS met un accent particulier sur la sécurisation de sa trésorerie afin de soutenir efficacement sa croissance. Elle cherche ainsi à éviter les décaissements pour les stations dont le calendrier d'installation est incertain et poursuit la réduction de ses investissements industriels (CAPEX) et ses dépenses de R&D, après l'achèvement de son ambitieux cycle d'investissements.

L'objectif annuel de chiffre d'affaires brut 2024-2025 compris entre 30 et 40 millions d'euros est inchangé mais se traduira en IFRS par un chiffre d'affaires compris entre 20 et 30 millions d'euros, pour tenir compte de la priorisation des commandes possédant des échéanciers de paiements et des calendriers d'installation à court terme.

HRS maintient son ambition d'atteindre un chiffre d'affaires de 85 millions d'euros avec un horizon de temps à confirmer, en s'appuyant sur le potentiel de son pipeline, tout en visant une rentabilité significative avec une marge d'Ebit positive dès 2026.

