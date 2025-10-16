 Aller au contenu principal
HRS : Un peu mieux qu’attendu
information fournie par EuroLand Corporate 16/10/2025 à 10:01

Publication des résultats annuels 2024/2025


Après avoir publié un chiffre d’affaires IFRS 2024/2025 de 11,3 M€, en baisse de plus de moitié par rapport à l’exercice précédent, HRS annonce des résultats un peu meilleurs qu’attendu avec un EBITDA de -8,6 M€ (consensus -9,5 M€) pour un RN de -11,7 M€. La position de cash a été préservée (6,8 M€ de trésorerie brute) grâce à un apport en compte courant de l’actionnaire majoritaire de 9 M€ au S1 et des CAPEX en baisse.


Perspectives et estimations


A ce stade, nous maintenons notre estimation de chiffre d’affaires 2025/2026e de 27,2 M€, qui implique une croissance annuelle de +141%. Nous calculons par ailleurs un EBITDA de -3,1 M€, EBITDA dont l’estimation est extrêmement sensible au niveau de marge brute qui sera généré, en dépit des économies de coûts déjà identifiées. Nous restons prudents sur ce point pour le moment. Côté trésorerie, 1/ l’amélioration de la perte d’EBITDA, 2/ la baisse continue des CAPEX (nous attendons 2,7 M€ sur l’exercice) et 3/ la possible réutilisation du stock de produits finis (qui n’implique aucun décaissement additionnel) devraient aider HRS. Le groupe assure disposer d’un horizon de trésorerie d’au moins 12 mois. Nous rappelons également qu’il détient 6 M€ d’obligations convertibles sur Hype, dont le remboursement est incertain.


Recommandation


Nous restons à Achat sur le titre et confirmons notre objectif de cours de 4€50.

Valeurs associées

HRS (HYDROGEN REFUELING SOL.)
3,000 EUR Euronext Paris 0,00%
