HRS sous pression financière

Le concepteur et fabricant de stations de rechargement en hydrogène est confronté au ralentissement du marché de la mobilité hydrogène et à l'allongement des cycles de décision. Le groupe a publié ses chiffres annuels pour l'exercice 2025-2026 et dévoilé les mesures d'urgence engagées pour assurer sa continuité d'exploitation.

HRS a enregistré un chiffre d'affaires brut de 12,2 millions d'euros sur l'exercice 2025-2026, accusant un net recul par rapport aux 26,0 millions d'euros réalisés un an plus tôt.

En normes IFRS, le chiffre d'affaires publié s'est établi à 10,7 millions d'euros (contre 11,3 millions d'euros en 2024-2025). Ce montant intègre l'annulation d'une quote-part de 1,5 million d'euros liée à son client pHYnix, tombé en liquidation judiciaire. Les composants achetés pour ce contrat seront réintégrés aux stocks ou réaffectés à de nouvelles commandes.

Pâtissant d'importants retards de paiement de certains clients (avec près de 5,5 millions d'euros de créances à recevoir au 30 juin 2026), HRS estime son horizon de trésorerie actuel à septembre 2026. Pour sécuriser sa situation financière au-delà des 12 prochains mois, le groupe active deux leviers majeurs : un financement bancaire et une cession-bail du siège social.

Au 30 juin 2026, HRS s'appuie sur un portefeuille commercial de 9,7 millions d'euros (dont 4,6 millions d'euros de chiffre d'affaires restant à reconnaître sur des stations déjà en production).

En s'appuyant sur des projets significatifs en cours de négociation hors stations et sous réserve de la consolidation de sa trésorerie, la direction vise un retour à la croissance sur l'exercice 2026-2027.