HRS : Résultats semestriels presque sans surprises, mais en recul

Publication des résultats S1 2024/2025

Après avoir publié un chiffre d’affaires brut S1 2024/2025 de 14,9 M€, en hausse de +16% par rapport au S1 2023/2024, mais de 7,4 M€ retraité de la dépriorisation de stations à destination de clients toujours en difficulté et de l’annulation de commandes, HRS communique des résultats en ligne avec nos attentes, mais en recul. L’EBITDA courant du groupe ressort à -6,5 M€ (vs -4,1 M€ S1 2023/2024) pour un RN de -10,1 M€ (vs -5,0 M€) suite à une provision sur créances clients. Le groupe maintient par ailleurs son objectif 2024-2025 (CA dans la fourchette 20M€-30M€).

Perspectives et estimations

Sur le plan commercial, la dynamique de la société est toujours la meilleure parmi ses pairs. Au 30/04/2025, le carnet de commandes atteint ainsi 48,8 M€. Il est important de souligner que les commandes d’Hype et Phynix, qui comptaient pour environ 11 M€ dans ce carnet, ont été exclues du fait des perspectives de ces deux organisations.

Suite à la publication, nous conservons notre estimation de CA 2024/2025e de 24,0 M€ (-3,3% YoY) et revoyons celle d’EBITDA (définition société) à -7,5 M€ (vs -5,8 M€ précédemment). Malgré un niveau de marge brute toujours incertain, la rentabilité du S2 devrait être un peu meilleure que celle du S1 du fait de la croissance attendue (+40%) et du plein effet des mesures de réduction de coûts. Nous avons revu notre bas de P&L pour refléter la provision et attendons désormais -11,1 M€ de RN 2024/2025e (vs -6,3 M€ précédemment).

Côté trésorerie, l’apport de l’actionnaire majoritaire va permettre à HRS de retrouver un peu d’air. Nous saluons l’initiative, qui crédibilise fortement les ambitions du groupe malgré les difficultés rencontrées par le secteur dans son ensemble.

Recommandation

Après mise à jour de nos comparables et de quelques hypothèses de valorisation, nous révisons notre OC à 6,50 € (vs 8,00 € précédemment) et confirmons notre recommandation à Achat.