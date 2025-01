HRS: installation d'une station en Arabie Saoudite information fournie par Cercle Finance • 10/01/2025 à 11:52









(CercleFinance.com) - HRS annonce avoir installé une première station de ravitaillement en hydrogène à NEOM, la ville du futur d'Arabie Saoudite, dans le cadre d'un partenariat avec Enowa annoncé en juin 2024 pour développer un système de transport public à zéro émission carbone.



L'installation de la station, située sur le site de pointe du 'Heavy Machinery & Truck Service Center' de Petromin, marque une première étape significative dans la promotion des solutions de mobilité hydrogène au Moyen-Orient.



Cette station peut ravitailler plusieurs autobus équipés de réservoirs H2 de 35 kg à 700 bars, des véhicules de tourisme équipés de réservoirs à 700 bars, ainsi que divers camions et équipements spécialisés fonctionnant à 350 ou 700 bars.





