HRS étend sa collaboration avec HYmpulsion dans l'hydrogène

HRS a annoncé la signature d'un contrat-cadre de maintenance avec HYmpulsion, opérateur du projet Zero Emission Valley (ZEV) en Auvergne-Rhône-Alpes, portant sur six stations de ravitaillement en hydrogène déjà installées.

L'accord couvre la supervision, la maintenance préventive et curative ainsi que l'assistance technique des stations situées à Aubenas, Saint-Égrève, Vénissieux, Lyon-Saint-Exupéry, Malataverne et Saint-Priest. HRS assurera notamment un service de surveillance et d'astreinte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec des interventions en moins de quatre heures en cas d'incident.

Pour HRS, ce contrat s'inscrit dans sa stratégie de développement des revenus récurrents issus des services de maintenance. Sur les 31 stations installées par le groupe, 22 sont désormais couvertes par un contrat de maintenance, tandis que huit accords supplémentaires sont en cours de finalisation ou devraient être conclus au fur et à mesure de la mise en service de nouvelles stations.

La société souligne que cette activité a enregistré une croissance de 33 % au premier semestre 2025-2026 et confirme son ambition de renforcer son rôle dans l'exploitation et la maintenance des infrastructures hydrogène, un segment appelé à prendre une place croissante dans son modèle économique.