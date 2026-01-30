 Aller au contenu principal
HRS : Enfin un peu de croissance
information fournie par EuroLand Corporate 30/01/2026 à 11:22

Publication du chiffre d’affaires S1 2025/2026


HRS publie un chiffre d’affaires de 8,6 M€ au titre du S1 2025/2026, en hausse de +16%. Bien qu’en dessous de nos attentes, ces chiffres marquent une inflexion dans la dynamique du groupe, qui affichait de la décroissance depuis le S2 2023/2024 pour des raisons maintes fois évoquées. La guidance de CA 2025/2026 est maintenue (25 M€ - 35 M€) mais promet d’être très challenging pour HRS.


Recommandation


Nous restons à Achat sur le titre et abaissons notre objectif de cours à 3,00 € (vs 3,40 € précédemment) afin de refléter la poursuite du derating des comparables.

Valeurs associées

HRS (HYDROGEN REFUELING SOL.)
1,610 EUR Euronext Paris +1,26%
