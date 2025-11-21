HRS en chute après l'annonce d'une augmentation de capital
information fournie par Zonebourse 21/11/2025 à 13:42
'L'opération permettra à HRS de renforcer ses fonds propres dans la continuité de l'assainissement des comptes réalisé sur l'exercice précédent, permettant ainsi de constituer une base solide pour l'ouverture d'une nouvelle phase', explique la société.
La période de souscription des actions nouvelles sera ouverte du 27 novembre au 9 décembre, et le prix de souscription est fixé à 1,90 EUR par action, soit une décote de 25% par rapport au cours de clôture de l'action le 19 novembre.
L'émission des actions nouvelles est couverte à hauteur de 75,2% (hors clause d'extension) par l'engagement de souscription de son actionnaire majoritaire Holding HR (par compensation de créance), et les engagements de garantie de Holding HR et d'autres investisseurs.
Valeurs associées
|2,3150 EUR
|Euronext Paris
|-8,13%
