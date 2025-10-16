 Aller au contenu principal
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
8 130,50
-0,71%
HRS anticipe un chiffre d'affaires sur l'exercice 2025-2026 entre 25 et 35 millions d'euros
information fournie par AOF 16/10/2025 à 09:04

(AOF) - Le chiffre d’affaires brut annuel de HRS sur l'exercice 2024-2025 s’établit à 26 millions d'euros (contre 30,9 millions d'euros en 2023-2024). L’Ebitda courant ressort négatif à -8,6 millions d'euros (contre -8,8 millions d'euros un an avant), incluant un impact pour -6,3 millions d'euros liés aux créances irrécouvrables à la suite du protocole d’accord avec Hype annoncé le 11 juin 2025 et une variation positive des stocks de 7,6 millions d'euros avec notamment la réintégration des stations non réaffectées et non livrées.

Après comptabilisation des charges non cash liées au plan d'actions gratuites pour 963 000 euros, la perte opérationnelle ressort sur cet exercice à 14,7 millions d'euros contre une perte de 13,7 millions d'euros il y a un an.

Après la prise en compte d'un produit d'impôt de 3,8 millions d'euros et d'un résultat financier de -800 000 euros, HRS affiche une perte nette sur cet exercice de 11,7 millions d'euros contre une perte de 10,4 millions d'euros en 2023-2024.

En revanche, les flux de trésorerie opérationnels ressortent en nette amélioration et positifs à 3,2 millions d'euros au 30 juin 2025. Ils étaient négatifs un an avant à 16,12 millions d'euros.

Côté perspectives, le spécialiste mondial des stations de ravitaillement en hydrogène de grande capacité confirme viser un chiffre d'affaires sur l'exercice 2025-2026 en normes IFRS compris entre 25 et 35 millions d'euros.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

HRS (HYDROGEN REFUELING SOL.)
3,000 EUR Euronext Paris 0,00%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

