HPE relève des objectifs après un 1er trimestre de bonne facture
information fournie par Zonebourse 10/03/2026 à 13:17

A l'occasion de sa publication trimestrielle, Hewlett Packard Enterprise (HPE) a fait part lundi soir d'un relèvement de sa fourchette-cible de BPA ajusté (non GAAP) pour l'exercice 2025-26, à 2,30-2,50 USD contre 2,25-2,45 USD précédemment.

Le groupe d'équipements et de services informatiques table toujours sur une croissance de 32 à 40% de son profit opérationnel ajusté et réaffirme sa prévision d'une augmentation de 17 à 22% de ses revenus pour l'exercice en cours.

Au titre de son 1er trimestre 2025-26, il a vu son BPA ajusté (non GAAP) augmenter de près de 33% à 0,65 USD, dépassant ainsi sa fourchette-cible qui allait de 0,57 à 0,61 USD, alors que les analystes l'attendaient un peu en dessous de 0,60 USD en moyenne.

Sa marge brute ajustée s'est améliorée de 7,2 points à 36,6%, pour des revenus en croissance de 18% à 9,3 MdsUSD, une envolée de 151,5% dans la division réseaux ayant largement compensé un recul de 2,7% dans la division cloud et IA.

"Nos résultats reflètent notre innovation dans les réseaux et une discipline opérationnelle efficace dans un environnement mouvant d'approvisionnement en matières premières", explique le CEO Antonio Neri, qui pointe aussi une croissance à deux chiffres des commandes.

"Une forte demande, une gestion des coûts prudente et des synergies plus rapides que prévu avec Juniper et Catalyst ont contribué à nos performances", souligne quant à elle Marie Myers, vice-présidente exécutive et CFO du groupe.

