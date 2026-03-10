HPE prévoit un chiffre d'affaires supérieur aux estimations et se concentre sur les commandes de réseaux à plus forte marge

* Le carnet de commandes de HPE en matière d'IA dépasse les 5 milliards de dollars

* La société prévoit un chiffre d'affaires supérieur aux estimations pour le deuxième trimestre

* Augmentation des prévisions de BPA ajusté pour l'exercice 2026

* Le chiffre d'affaires du premier trimestre augmente de 18 % pour atteindre 9,30 milliards de dollars

Hewlett Packard Enterprise HPE.N a prévu un chiffre d'affaires du deuxième trimestre supérieur aux estimations de Wall Street lundi, misant sur une demande croissante pour ses équipements de réseau alors que l'entreprise donne la priorité à des commandes à plus forte marge.

L'entreprise, qui fournit également des serveurs optimisés pour l'intelligence artificielle équipés de puces Nvidia

NVDA.O , a relevé ses prévisions pour l'exercice 2026 en ce qui concerne le bénéfice ajusté par action et la croissance du chiffre d'affaires du segment des réseaux.

Les entreprises qui développent des serveurs IA, telles que HPE, Dell DELL.N et Super Micro Computer SMCI.O , sont généralement confrontées à des pressions sur les marges en raison d'une production coûteuse et d'une transition rapide vers des puces plus puissantes sur un marché très concurrentiel.

"Compte tenu de la dynamique de l'offre, notre stratégie pour le reste de l'année donne la priorité aux commandes de produits à plus forte marge, ce qui pourrait avoir un impact sur la croissance du chiffre d'affaires de nos systèmes d'IA", a déclaré Marie Myers, directrice financière, lors d'un appel téléphonique après la publication des résultats.

Les grandes entreprises technologiques comme Alphabet

GOOGL.O , Microsoft MSFT.O , Amazon AMZN.O et Meta META.O devraient dépenser au moins 630 milliards de dollars pour construire des infrastructures d'IA cette année, ce qui stimulerait la demande de serveurs et d'équipements de centres de données.

"La demande pour nos produits et solutions a été forte, avec des commandes en hausse à deux chiffres d'une année sur l'autre dans tous les segments", a déclaré Antonio Neri, directeur général de HPE, dans un communiqué.

Les actions de la société ont augmenté d'environ 1,3 % dans les échanges prolongés de lundi. L'action a chuté d'environ 9 % depuis le début de l'année, ce qui est inférieur aux gains de 16,4 % de son rival Dell.

HPE est en concurrence avec Dell et Super Micro Computer sur un marché hautement compétitif, alors qu'ils font face à la hausse des coûts des puces mémoire en raison de la mise en place d'une infrastructure d'intelligence artificielle, ce qui oblige les entreprises à augmenter leurs prix pour tenter de compenser la pression des coûts.

HPE a adopté une approche plus flexible en raccourcissant les cycles de devis et en conservant la capacité d'ajuster les prix entre le moment de la commande et l'expédition pour tenir compte de la hausse des coûts, a déclaré M. Neri.

L'entreprise a reconnu qu'elle ne disposait pas d'une offre suffisante pour répondre à la demande actuelle et a déclaré que les prix élevés devraient persister jusqu'en 2027.

HPE a déclaré que son carnet de commandes AI dépassait les 5 milliards de dollars au premier trimestre, les entreprises et les clients souverains représentant 64 % de l'ensemble des commandes cumulées.

La société prévoit un chiffre d'affaires trimestriel compris entre 9,6 et 10,0 milliards de dollars, supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 9,58 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le chiffre d'affaires a augmenté d'environ 18 % pour atteindre 9,30 milliards de dollars pour le trimestre clos le 31 janvier, **inférieur aux estimations de 9,33 milliards de dollars**. Son bénéfice par action ajusté de 65 cents a dépassé les estimations de 59 cents.

HPE a relevé ses prévisions de BPA ajusté pour l'exercice 2026 à 2,30 $ à 2,50 $, par rapport à ses attentes précédentes de 2,25 $ à 2,45 $.

L'entreprise a également relevé ses prévisions de croissance annuelle du chiffre d'affaires pour le segment de la mise en réseau de 68 % à 73 %. L'unité de mise en réseau, qui comprend Juniper Networks , récemment acquise, se compose principalement de produits et de services qui connectent les serveurs, les centres de données et d'autres appareils aux réseaux et aux applications logicielles.