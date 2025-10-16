HPE prévoit des résultats pour l'exercice 2026 inférieurs aux estimations, les actions chutent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Hewlett Packard Enterprise HPE.N a prévu un bénéfice annuel et un chiffre d'affaires inférieurs aux attentes de Wall Street mercredi, alors qu'elle réoriente ses activités de serveurs vers l'intelligence artificielle et la mise en réseau suite à l'acquisition de Juniper Networks.

Les actions de la société étaient en baisse d'environ 8,5 % dans les échanges après les heures de bureau.

À partir du premier trimestre de l'exercice 2026, la société fusionnera ses segments d'activité serveur, cloud hybride et services financiers dans un segment nouvellement créé: cloud & AI.

HPE vise la croissance du marché en plein essor des infrastructures d'intelligence artificielle, car les entreprises augmentent leurs dépenses en matériel et en logiciels pour soutenir l'IA.

"Dans le nouveau chapitre de HPE, notre portefeuille renforcé créera une croissance plus rentable, augmentant les opportunités de rendement du capital qui offrent une valeur encore plus grande à nos actionnaires", a déclaré le directeur général Antonio Neri.

L'acquisition de Juniper par HPE devrait doubler ses activités de réseau et combler l'écart avec son rival Cisco Systems CSCO.O .

HPE prévoit pour l'exercice 2026 un bénéfice ajusté compris entre 2,20 et 2,40 dollars par action, dont le point médian était inférieur à l'estimation moyenne des analystes de 2,40 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.

Le chiffre d'affaires pour l'exercice 26 devrait augmenter de 5 % à 10 %, alors que les estimations tablaient sur une croissance de 17,2 %.

La société a déclaré qu'elle prévoyait de supprimer des emplois dans le cadre de l'intégration de Juniper Networks, estimant le coût total des réductions à environ 240 millions de dollars.

HPE prévoit que le flux de trésorerie disponible pour l'exercice 2026 se situera entre 1,5 milliard et 2 milliards de dollars, contre des estimations de 1,88 milliard de dollars.

Elle a déclaré que ses activités seront organisées en trois segments principaux - cloud & AI, réseau, et investissements d'entreprise et autres - à partir du prochain exercice.