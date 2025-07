HPE: nomination au conseil, accord avec le fonds activiste Elliott information fournie par Cercle Finance • 16/07/2025 à 14:43









(Zonebourse.com) - HPE a annoncé mercredi la nomination en tant qu'administrateur de Robert Calderoni, l'actuel président du conseil d'administration de l'équipementier pour l'industrie des semi-conducteurs KLA, dans le cadre d'un accord conclu avec l'investisseur activiste Elliott.



L'arrangement trouvé avec Elliott prévoit par ailleurs la constitution d'un comité stratégique, qui sera dirigé par Bob Calderoni, avec l'objectif de passer en revue les activités du spécialiste des serveurs et des réseaux pour entreprises et d'identifier d'éventuelles opportunités de création de valeur.



Au-delà de ces deux mesures, l'accord de coopération prévoit également une disposition portant sur le partage d'informations entre les deux partenaires, ainsi que la possibilité pour Elliott de nommer un membre additionnel au conseil d'administration.









Valeurs associées HP ENTERPRISE 20,300 USD NYSE 0,00%