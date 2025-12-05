HPE chute en raison de la faiblesse des recettes tirées des serveurs d'IA, les clients reportant leurs commandes

5 décembre - ** Les actions du fabricant de serveurs AI Hewlett Packard Enterprise HPE.N chutent de 8,5 % à 20,95 $ avant la mise sur le marché

** La société prévoit des revenus pour le premier trimestre inférieurs aux estimations de Wall Street

** HPE prévoit un chiffre d'affaires compris entre 9 et 9,4 milliards de dollars, contre une estimation moyenne des analystes de 9,9 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

** L'entreprise prévoit une baisse du chiffre d'affaires des serveurs d'IA en raison d'une demande inégale, les clients ayant reporté leurs commandes au second semestre

** Les analystes de J.P.Morgan ont déclaré dans une note: "...la capacité de la direction à maintenir et à atteindre les attentes trimestrielles dans un contexte macroéconomique agité sera essentielle pour assurer aux investisseurs la feuille de route de l'exécution afin d'atteindre les objectifs de bénéfices définis pour l'exercice 26 et l'exercice 28..."

** HPE a relevé ses prévisions de BPA ajusté pour l'exercice 2026 à 2,25-2,45 $, contre une projection précédente de 2,20-2,40 $.

** La médiane des prévisions des 22 analystes couvrant le titre est de 26 $, avec une note moyenne de "hold", selon les données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, HPE a progressé de 7,1 % depuis le début de l'année