HPE chute en raison de la faiblesse de son chiffre d'affaires et de ses prévisions de bénéfices pour 2026

16 octobre -

** Les actions de Hewlett Packard Enterprise HPE.N chutent de 9 % à 22,75 $ en pré-commercialisation

** Le fabricant de serveurs d'intelligence artificielle prévoit un bénéfice et un chiffre d'affaires pour l'exercice 26 inférieurs aux estimations

** Le chiffre d'affaires devrait croître entre 5 % et 10 %, contre une estimation de 17,2 %

** HPE prévoit un bénéfice ajusté pour l'année fiscale 26 compris entre 2,20 et 2,40 dollars par action, contre une estimation moyenne des analystes de 2,40 dollars par action - selon les données compilées par LSEG

** Le P/E prévisionnel à 12 mois du titre est de 10,5 contre 16,88 pour son concurrent Cisco CSCO.O

** Le PT médian des 21 analystes couvrant le titre est de 26,54 $, avec une note moyenne d'"achat", selon les données compilées par LSEG

** Depuis le début de l'année, à la dernière clôture, HPE a progressé de 17,2 % contre 17,4 % pour CSCO et 1,65 % pour l'indice S&P 500 Technology Hardware, Storage & Peripherals

