HPE chute après la révision à la baisse de la notation de Morgan Stanley et l'abaissement de l'objectif de cours

17 novembre - ** Les actions du fabricant de serveurs d'IA Hewlett Packard Enterprise HPE.N chutent de 2,4 % à 22,29 $ avant le marché, après que Morgan Stanley les ait rétrogradées de "surpondération" à "égale pondération"

** La banque d'investissement a également réduit l'objectif de cours de HPE à 25 $ contre 28 $

** MS cite un "cycle de mémoire sans précédent" avec des prix de NAND et DRAM qui ont augmenté de 50 % et quadruplé, respectivement, au cours des six derniers mois

** La banque d'investissement indique que le "supercycle" des mémoires pose de plus en plus de risques de baisse des bénéfices des équipementiers matériels à l'horizon 2026

** "Nous pensons que la pression sur les marges due à un mix de serveurs AI plus fort, associée à l'inflation des coûts de mémoire, limitera l'expansion des multiples et les révisions positives des estimations", déclare MS

** MS indique que le cycle se caractérise par un désalignement entre l'inflation des coûts des intrants et les tendances tièdes de la demande de matériel non IA

** MS réduit les prévisions de marge brute de HPE pour l'année fiscale 26 de 260 points de base à 32,9%

** 10 courtiers sur 22 évaluent l'action à "acheter" ou plus, 10 à "conserver"; leur objectif de cours médian est de 26 $ - données LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, HPE a progressé de 6,93 % depuis le début de l'année, contre 13,22 % pour le S&P 500 Technology Hardware, Storage & Peripherals .SPLRCTHSP .